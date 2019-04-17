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Жизнь

ФАС проверит рекламу кафе с призывом «брать в рот за копейки»

В Челябинской области УФАС проверит законность рекламы кафе быстрого питания, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал 74.ru. В ней содержатся призывы «сосать сколько хочешь» и «брать в рот за копейки».

ФАС.
ФАС.
.tv2.tomsk.ru

Сообщается, что на постерах с этими призывами изображена девушка. Она пьет через соломинку или кусает бутерброд. Реклама должна мотивировать покупателей доливать себе напитки бесплатно и покупать по доступной цене еду.

В ФАС намерены проверить законность этой рекламы.

Ранее УФАС по Алтайскому краю признал рекламу алтайской пивоварни с женщиной и пряником ненадлежащей и предписал прекратить ее распространение. Антимонопольщики пришли к выводу, что изображения женщины с кляпом во рту в виде пряника нарушает нормы закона «О рекламе».

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