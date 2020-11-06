Депутат Госдумы Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания, сообщает РИА «Новости» .

Менделевич заявил, что уже изучает возможность разработки соответствующего законопроекта для внесения необходимых поправок в Налоговый кодекс.

«Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта — ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей», — уверен член комитета ГД по охране здоровья.

По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием.

Менделевич напомнил, что уже около 55% россиян имеют избыточную массу. При этом есть ряд рекомендаций по снижению потребления продуктов, которые вредят организму.

Фастфуд. открытые источники ( CC0)

«Больший результат могут дать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню», — подчеркнул депутат.

Что касается собранных с продажи фастфуда налогов, то их, по мнению Менделевича, необходимо направить на профилактику и борьбу с заболеваниями, которые вызывает ожирение.

По последним данным, Алтайский край входит в десятку самых «толстых» регионов России. В 2019 году край уступил лидерство в рейтинге «самых пухлых».

Напомним, сегодня в мире порядка 3 млрд человек из-за нехватки денег не могут позволить правильное питание. По прогнозу ООН, к концу 2020 года от голода будут страдать более 130 млн человек — это значительно меньше числа больных ожирением.