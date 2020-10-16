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Здоровье

Алтайский край входит в десятку самых «тучных» регионов, напомнил Роспотребнадзор

Алтайский край и Республика Алтай входят в список лидеров по распространенности ожирения. Об этом в интервью порталу здоровое-питание.рф рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Колбаса.
Колбаса.
СС0

В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин. Ожирение установлено у 19% и 27,6% мужчин и женщин, отметила Попова.

«В первую десятку входят Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область, Еврейская автономная область», — перечислила она.

Ожирение опасно ростом хронических заболеваний, сердечных проблем, диабетом, добавила Попова.

«Опять же, за последние полгода выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом», подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В 2019 году Алтайский край уступил лидерство в рейтинге «жирных» регионов, а также потерял пальму первенства в списке по распространенности психических расстройств.

Ранее барнаульский эндокринолог рассказала altapress.ru, как похудеть.

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