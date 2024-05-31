Федот Овсяник. Какие есть традиции 31 мая 2024 года

31 мая православная церковь отмечает день памяти святого Феодота Анкирского и семи дев-мучениц, которые пострадали за христианскую веру. В народном календаре этот праздник называют «Федот Овсяник», потому что в этот период в деревнях активно сеяли овес. В 2024 году этот праздник будет отмечаться в пятницу.

Традиции и приметы

Все события последнего весеннего дня были связаны с предстоящим летом и урожаем. Крестьяне занимались посевом овса и молились о том, чтобы молодые посевы не погибли от засухи или проливных дождей. Определить, будет ли урожай, можно было по листьям дуба.

В народе говорили: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Если к этому времени года на дубе уже распустились листья, это предвещало богатый урожай овса. Если же вдруг начинала опадать листва, это сулило голодный год. Чтобы задобрить могучее дерево, наши предки варили кисель из овса. Его полагалось вылить прямо к корням дуба, произнося специальный заговор. Рвать листья или ломать дубовые ветки категорически запрещалось.

Дома главными блюдами на Федота Овсяника были овсяные каши и выпечка из овсяной муки. Хозяйки соревновались друг с другом в мастерстве — чьи караваи пышнее и вкуснее. Ими угощали домочадцев и соседей. Крошки не выбрасывали, а скармливали птицам, чтобы в доме всегда был достаток.

Проводить праздник в одиночестве считалось дурным знаком. Особенно это касалось незамужних девушек. В конце весны в деревнях заканчивались посевные работы и начинался сезон свадеб. Девушки, которые провели день Федота Овсяника дома, рисковали остаться без жениха.

Барнаульские улицы. Дуб. Листья. Анна Зайкова

Что можно и нельзя делать в Федота Овсяника

По народным поверьям, на Федота Овсяника не стоит начинать новые дела или проекты — есть риск, что они не принесут желаемого результата. Не рекомендуется покупать новые вещи, так как они могут быстро прийти в негодность. Также не следует принимать в дар поношенные вещи — считается, что вместе с ними к новому владельцу перейдут проблемы старого хозяина.

Тем, кто отправляется в путешествие, перед дорогой лучше не заниматься рукоделием и не ремонтировать вещи, иначе в пути могут случиться неприятности. Молодым парам 31 мая не рекомендуется вступать в супружеские отношения — это может привести к скорому разрыву.

В этот день, как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться, сквернословить и отказывать в милостыне. Лучше посвятить время домашним делам и работам в огороде.

Самое важное - в нашем Telegram-канале