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Жизнь

Феодор Освященный. Что можно и нельзя делать 29 мая 2024 года

29 мая 2024 года верующие будут вспоминать преподобного Феодора Освященного, в народе называемого Федором Житником. Этот день отмечался 16 мая по старому стилю. В связи с этим, Общественная служба новостей рассказывает о традициях, запретах и приметах, связанных с этой датой.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Какие есть приметы в день Феодора Освященного

  • Зацвела рябина – скоро наступят очень теплые, по-настоящему летние дни;

  • Много шишек на ольхе – будет обильный урожай ячменя;

  • Рябина поздно зацвела – осень будет продолжительной и суровой;

  • Много ягод на рябине – зима будет очень суровой;

  • Если ветку рябины 29 мая положить в лодку и отправиться на рыбалку, то клев будет удачным;

  • Соловей замолчал – ячмень заколосился;

  • Гром гремит – примета того, что будет хороший урожай зерна;

  • Много цветов на рябине – жди хорошего урожая овса и льна.

Барнаульские улицы. Рябина.
Барнаульские улицы. Рябина.
Анна Зайкова

Что можно и нельзя делать 29 мая 2024 года

  • Хозяйки на Федора старались подать к столу любые блюда, кроме первых. Частенько готовили разные каши. Остатки еды не выкидывали, их полагалось отдать домашним животным.

  • Крестьяне в этот день занимались огородом: убирали сорняки, окучивали и поливали грядки.

  • 29 мая — благоприятный день для планирования свадьбы.

  • лохой приметой будет 29 мая оставлять еду на тарелках. В противном случае в дальнейшем придется питаться объедками.

  • На Федора Житника наши предки старались не использовать ложки. Считалось, что если ослушаться запрета — то горе придет в дом.

  • Делать генеральную уборку, наводить порядок в вещах и жилище, когда на огороде или в саду полно работы — не положено. В противном случае урожай будет скудным.

  • Брать у родни обручальные кольца — ко лжи между супругами.

  • Запрещено подругам невесты покупать одинаковые платья — будущий муж станет изменять жене.

  • Не рекомендуется в эту дату браниться, ссориться с кем-то, повышать тон. В противном случае помириться потом будет очень проблематично.

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