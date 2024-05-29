Феодор Освященный. Что можно и нельзя делать 29 мая 2024 года

Много цветов на рябине – жди хорошего урожая овса и льна.

Гром гремит – примета того, что будет хороший урожай зерна;

Если ветку рябины 29 мая положить в лодку и отправиться на рыбалку, то клев будет удачным;

Много ягод на рябине – зима будет очень суровой;

Рябина поздно зацвела – осень будет продолжительной и суровой;

Много шишек на ольхе – будет обильный урожай ячменя;

Хозяйки на Федора старались подать к столу любые блюда, кроме первых. Частенько готовили разные каши. Остатки еды не выкидывали, их полагалось отдать домашним животным.

Крестьяне в этот день занимались огородом: убирали сорняки, окучивали и поливали грядки.

29 мая — благоприятный день для планирования свадьбы.

лохой приметой будет 29 мая оставлять еду на тарелках. В противном случае в дальнейшем придется питаться объедками.

На Федора Житника наши предки старались не использовать ложки. Считалось, что если ослушаться запрета — то горе придет в дом.

Делать генеральную уборку, наводить порядок в вещах и жилище, когда на огороде или в саду полно работы — не положено. В противном случае урожай будет скудным.

Брать у родни обручальные кольца — ко лжи между супругами.

Запрещено подругам невесты покупать одинаковые платья — будущий муж станет изменять жене.