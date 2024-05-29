Феодор Освященный. Что можно и нельзя делать 29 мая 2024 года

Какие есть приметы в день Феодора Освященного
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Зацвела рябина – скоро наступят очень теплые, по-настоящему летние дни;
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Много шишек на ольхе – будет обильный урожай ячменя;
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Рябина поздно зацвела – осень будет продолжительной и суровой;
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Много ягод на рябине – зима будет очень суровой;
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Если ветку рябины 29 мая положить в лодку и отправиться на рыбалку, то клев будет удачным;
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Соловей замолчал – ячмень заколосился;
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Гром гремит – примета того, что будет хороший урожай зерна;
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Много цветов на рябине – жди хорошего урожая овса и льна.
Что можно и нельзя делать 29 мая 2024 года
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Хозяйки на Федора старались подать к столу любые блюда, кроме первых. Частенько готовили разные каши. Остатки еды не выкидывали, их полагалось отдать домашним животным.
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Крестьяне в этот день занимались огородом: убирали сорняки, окучивали и поливали грядки.
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29 мая — благоприятный день для планирования свадьбы.
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лохой приметой будет 29 мая оставлять еду на тарелках. В противном случае в дальнейшем придется питаться объедками.
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На Федора Житника наши предки старались не использовать ложки. Считалось, что если ослушаться запрета — то горе придет в дом.
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Делать генеральную уборку, наводить порядок в вещах и жилище, когда на огороде или в саду полно работы — не положено. В противном случае урожай будет скудным.
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Брать у родни обручальные кольца — ко лжи между супругами.
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Запрещено подругам невесты покупать одинаковые платья — будущий муж станет изменять жене.
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Не рекомендуется в эту дату браниться, ссориться с кем-то, повышать тон. В противном случае помириться потом будет очень проблематично.
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