Фестиваль бизнесменов, концерт «Короля и Шута». 10 идей, куда сходить на этих выходных в Барнауле

В кино
Комедия Пола Дектора «Мечта с подвохом» в «Премьере» — 25 мая, 17:00, 16+
Фантастика Уэса Болла «Планета обезьян: Новое царство» в Мире — 26 мая, 17:00, 16+
В театр
«Король Лир» в Театре драмы — 26 мая, 17:30, 16+
«Пиковая дама» в Музыкальном театре — 25 мая, 17:00, 12+
«Письма любви» в Молодежном театре — 26 мая, 17:00, 16+
На игру
Игротека «#388» от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 26 мая, 18:30, 18+
В парк
Акция «День пропавших детей» от поискового отряда «ЛизаАлерт» в парке «Центральный» — 25 мая, 16:00, 0+
Фестиваль предпринимателей «А, это алтайское?!» в парке Изумрудный — 25 мая, 10:00, 6+
На концерт
Трибьют-концерт «Король и шут» в Hairy Lemon Pub — 26 мая, 19:00, 18+
Для детей
Приключенческий фильм «Огненный лис» в «Мире» — 26 мая, 12:30, 0+
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