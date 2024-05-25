25 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Фестиваль бизнесменов, концерт «Короля и Шута». 10 идей, куда сходить на этих выходных в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эти выходные: сходить в театр, посмотреть пару фильмов, посетить концерт КИШа или акцию «День пропавших детей» в парке «Центральный».

Прогулка по «Тропе Мазая» от «Идем гулять».
Прогулка по «Тропе Мазая» от «Идем гулять».
vk.com/idem_peshkom_barnaul

В кино

Комедия Пола Дектора «Мечта с подвохом» в «Премьере» — 25 мая, 17:00, 16+

Фантастика Уэса Болла «Планета обезьян: Новое царство» в Мире — 26 мая, 17:00, 16+

Кадр из фильма &quot;Планета обезьян: Война&quot;.
Кадр из фильма "Планета обезьян: Война".
kinopoisk.ru.

В театр

«Король Лир» в Театре драмы — 26 мая, 17:30, 16+

«Пиковая дама» в Музыкальном театре — 25 мая, 17:00, 12+

«Письма любви» в Молодежном театре — 26 мая, 17:00, 16+

Постановка &quot;Письма любви&quot;.
Постановка "Письма любви".
mta-barnaul.ru

На игру

Игротека «#388» от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 26 мая, 18:30, 18+

Новогодний квиз.
Новогодний квиз.
Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

В парк

Акция «День пропавших детей» от поискового отряда «ЛизаАлерт» в парке «Центральный» — 25 мая, 16:00, 0+

Фестиваль предпринимателей «А, это алтайское?!» в парке Изумрудный — 25 мая, 10:00, 6+

На концерт

Трибьют-концерт «Король и шут» в Hairy Lemon Pub — 26 мая, 19:00, 18+

&quot;Король и Шут&quot; в Барнауле. 2002 год.
"Король и Шут" в Барнауле. 2002 год.
Иван Примеров, vk.com/kisharhiv

Для детей

Приключенческий фильм «Огненный лис» в «Мире» — 26 мая, 12:30, 0+

Лиса в поле цветов. Лето.
Лиса в поле цветов. Лето.
СС0

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Мюзикл «Ползунов»
Открытие летнего автосезона 2024
Фестиваль «А, это алтайское?»
Нежность и романтика
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость