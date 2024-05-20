Открытая тренировка, квиз из 90-х, советский детектив. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В кино
Приключенческий фильм Олега Трофимова «Майор Гром: Игра» в «Киномире» — с 23 мая, 16+
Детектив Евгения Татарского «Золотая мина» в «Премьере» — 21 мая, 13:30, 12+
В театр
«Титов. Долгое ожидание» в Театре драмы — 24 мая, 18:30, 12+
«Найджел» в Музыкальном театре — 23 мая, 18:30, 12+
«Тетки» в Молодежном театре — 23 мая, 18:30, 16+
«Столик на троих» в Крепостном театре — 26 мая, 19:00, 16+
На концерт
Концерт «Нам 80 лет: День рождения филармонии» в «Филармонии» — 21 мая, 18:30, 6+
Трибьют-концерт от Ильи Нузирова и Анны Саютиной «Земфира» в Hairy Lemon Pub — 23 мая, 20:00, 16+
На игру
Игротека « 90-е #3» от проекта «Квиз, плиз!» в «Опере» — 26 мая, 17:00, 18+
Для детей
«сНежная» история в театре кукол «Сказка» — 25 мая, 12:00, 0+
В парк
Открытая тренировка «Дворовый тренер» в парке «Изумрудный» — 22 мая, 18:30, 0+
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