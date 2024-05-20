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Жизнь

Открытая тренировка, квиз из 90-х, советский детектив. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю: успеть сходить в театр, посмотреть советский детектив или фильм про майора Грома, потренироваться в парке «Изумрудный» или сходить на квиз по музыке 90-х.

Семья на велопрогулке.
Семья на велопрогулке.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

В кино

Приключенческий фильм Олега Трофимова «Майор Гром: Игра» в «Киномире» — с 23 мая, 16+

Детектив Евгения Татарского «Золотая мина» в «Премьере» — 21 мая, 13:30, 12+

Фильм &quot;Золотая мина&quot;.
Фильм "Золотая мина".
Кадр из фильма "Золотая мина".

В театр

«Титов. Долгое ожидание» в Театре драмы — 24 мая, 18:30, 12+

«Найджел» в Музыкальном театре — 23 мая, 18:30, 12+

«Тетки» в Молодежном театре — 23 мая, 18:30, 16+

«Столик на троих» в Крепостном театре — 26 мая, 19:00, 16+

Спектакль &quot;Столик на троих&quot; в Крепостном театре.
Спектакль "Столик на троих" в Крепостном театре.
vk.com/krepostnoy_teatr

На концерт

Концерт «Нам 80 лет: День рождения филармонии» в «Филармонии» — 21 мая, 18:30, 6+

Трибьют-концерт от Ильи Нузирова и Анны Саютиной «Земфира» в Hairy Lemon Pub — 23 мая, 20:00, 16+

Концерт в Hairy Lemon Pub.
Концерт в Hairy Lemon Pub.
vk.com/hairy_lemon_pub

На игру

Игротека « 90-е #3» от проекта «Квиз, плиз!» в «Опере» — 26 мая, 17:00, 18+

Барнаульский квиз.
Барнаульский квиз.
vk.com/owlcup22

Для детей

«сНежная» история в театре кукол «Сказка» — 25 мая, 12:00, 0+

&quot;сНежная история&quot;.
"сНежная история".
Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка"

В парк

Открытая тренировка «Дворовый тренер» в парке «Изумрудный» — 22 мая, 18:30, 0+

Тренировка в парке &quot;Изумрудный&quot;.
Тренировка в парке "Изумрудный".
vk.com/park_izumrudnyi

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