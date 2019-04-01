Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 апреля 1°C

Фейк или правда? Угадай, где правдивая статья из советского прошлого про известного барнаульца

На 1 апреля altapress.ru публикует подборку трех материалов из газет «Алтайская правда» и «Молодежь Алтая», опубликованных в 80-е годы XX века. В этих заметках фигурируют фамилии известных жителей Алтайского края — предпринимателей Андрея Комякова, Александра Ракшина и представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань. Все материалы реальные, но два из них слегка переписаны нашими журналистами, там мы поменяли фамилии. Предлагаем читателям угадать, какой из трех материалов — правда, а какие два — нет. Напишите об этом в комментариях.

Первые помощники врача

Аптека в советское время.
Аптека в советское время.
С00

Милицейская машина с зажженным сигнальным огоньком подъехала к дому. Звонок в дверь.

— Здравствуйте, извините за позднее вторжение, — сказал лейтенант и добавил: — Сработала сигнализация, надо ехать…

И так уже второй год в любую погоду, в любое время суток, если того потребуют обстоятельства, Андрей Геннадьевич Комяков едет на работу. В тот поздний вечер все обошлось. Аварийная сигнализация сработала ложно — в районе просто выключили свет.

А. Комяков — молодой заведующий аптекой № 1027 при усть-коксинской районной больнице. Длинный путь в пять лет от рецептара до заведующего аптекой после окончания медицинского института. И работа, работа, которая требует внимательности и грамотности.

Нужно быть и хорошим хозяйственником. Помещение, которое арендует аптека в больнице требовало благоустройства. Все приходилось делать самим. Доставать краску, шкафы, аппараты, приспосабливать подвал под склад для медикаментов.

Но главное, конечно, лекарственное обеспечение больницы. В ЦРБ поступают люди из разных уголков далекого Усть-Коксинского района, отдаленных горных сел и деревень. И если больной в тяжелом состоянии, неизменным помощником доктора становится Андрей Геннадьевич. Звонки идут изо всех отделений. Нет нужного лекарства, чем заменить? Нет заменителя, где можно достать? И приходится звонить, просить, добывать и привозить — чем скорее, тем лучше — тот препарат, который необходим.

Коллектив аптеки небольшой, всего 10 человек. Как и во всяком живом коллективе, здесь тоже бывают свои радости и свои сложности.

Вечерами, вернувшись с работы, Андрей Геннадьевич берет фармацевтическую литературу. Квалификация — прежде всего.

Когда лыжня в радость

Александр Ракшин (второй справа)
Александр Ракшин (второй справа)
COO

Усиленная динамиками музыка громыхала уже за несколько кварталов от школьного стадиона, волей-неволей привлекая прохожих И кто-то из них, ориентируясь на звук, тянулся к снежной площадке 64-й барнаульской средней школы.

Александр Ракшин, преподаватель физкультуры 64-й и главный организатор праздника, во время гонок почти не выпускал из рук микрофона, одновременно комментируя для зрителей соревнования и подбадривая юных спортсменов. Своим радиорепортажем, точным и эмоциональным, он агитировал за лыжи.

«Посмотрите, как здорово финиширует Танечка Попова, а ведь ей всего шесть лет», — разносится по стадиону.

На одно из падений Ракшин среагировал известным изречением: «Падая и вставая, ты растешь».

Красочным и доступным вышел праздник на лыжне, без всякой вычурности. Стартовые номера ребята сами рисовали. Все бумажные объявления, шуточные призывы на стадионе тоже не рукой художника-профессионала выполнялись. К таким эффектам 64-я и не стремилась.

Но вот на финише лыжников ожидал горячий чай с бубликами. Призеры в качестве еще одного приза могли прокатиться по улицам города на разукрашенной тройке.

Ракшин придерживается системы в подготовке лыжных талантов. Сам мастер спорта в этом виде он в идеале стремится к тому, чтобы вся школа знала толк в лыжах. Счет у него не на единицы, а на десятки воспитанников. И что из того, что далеко не каждый дотянет до мастерских высот? Они пройдут воспитание спортом.

Пятый год Ракшин работает в школе и своей системе следует неукоснительно. Хотя в достатке получал выговоры за то, что увозил школьников на учебно-тренировочные сборы.

Одно время коллеги в школе называли его выскочкой за его идеи спортивных праздников. Вполне, может, кто и сейчас его таким считает, но уже оставляет свое мнение при себе. А на педсоветах — все резоннее мнения в его поддержку.

С деньгами на призы (обязательно хорошие призы должны быть — мнение Ракшина) помогает и школа, и жилищно-эксплуатационный трест Железнодорожного района, взявший шефство над клубом. Свою лепту внес и Железнодорожный райком комсомола.

Коллеги, преподаватели физкультуры учатся (совсем не зазорно) у Ракшина организации подобных праздников. От этого детский спорт только выигрывает.

Пятая ударная четверть

Стелла Штань.
Стелла Штань.
Михаил Хаустов

Быстро пролетел июнь. У девятиклассников закончилась летняя практика.

Возможно, эти ребята из бригады каменщиков учебно-производственного комбината № 1 не станут строителями, но все-таки первый месяц работы, первую зарплату они запомнят надолго. Поработали ребята неплохо: на строительстве крытого торгового зала по плану реконструкции Старого базара они освоили свыше 5000 рублей, выложили около 500 кв. м кирпичных перекрытий.

Три звена каменщиков из 31 и 45 школ от комсомола курировала секретарь комитета ВЛКСМ Алтайского государственного университета Стелла Штань. «Вожатый» юных рабочих высоко ценит тот опыт, что удалось получить в пятой четверти ее подопечным. Те из этих ребят, которые сумеют поступить в вузы края, пополнят прославленные студенческие отряды, где достойно применят свои навыки уже опытных строителей, считает комсомолка Штань.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость