Фейк или правда? Угадай, где правдивая статья из советского прошлого про известного барнаульца

На 1 апреля altapress.ru публикует подборку трех материалов из газет «Алтайская правда» и «Молодежь Алтая», опубликованных в 80-е годы XX века. В этих заметках фигурируют фамилии известных жителей Алтайского края — предпринимателей Андрея Комякова , Александра Ракшина и представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань . Все материалы реальные, но два из них слегка переписаны нашими журналистами, там мы поменяли фамилии. Предлагаем читателям угадать, какой из трех материалов — правда, а какие два — нет. Напишите об этом в комментариях.

Милицейская машина с зажженным сигнальным огоньком подъехала к дому. Звонок в дверь. — Здравствуйте, извините за позднее вторжение, — сказал лейтенант и добавил: — Сработала сигнализация, надо ехать… И так уже второй год в любую погоду, в любое время суток, если того потребуют обстоятельства, Андрей Геннадьевич Комяков едет на работу. В тот поздний вечер все обошлось. Аварийная сигнализация сработала ложно — в районе просто выключили свет. А. Комяков — молодой заведующий аптекой № 1027 при усть-коксинской районной больнице. Длинный путь в пять лет от рецептара до заведующего аптекой после окончания медицинского института. И работа, работа, которая требует внимательности и грамотности. Нужно быть и хорошим хозяйственником. Помещение, которое арендует аптека в больнице требовало благоустройства. Все приходилось делать самим. Доставать краску, шкафы, аппараты, приспосабливать подвал под склад для медикаментов. Но главное, конечно, лекарственное обеспечение больницы. В ЦРБ поступают люди из разных уголков далекого Усть-Коксинского района, отдаленных горных сел и деревень. И если больной в тяжелом состоянии, неизменным помощником доктора становится Андрей Геннадьевич. Звонки идут изо всех отделений. Нет нужного лекарства, чем заменить? Нет заменителя, где можно достать? И приходится звонить, просить, добывать и привозить — чем скорее, тем лучше — тот препарат, который необходим. Коллектив аптеки небольшой, всего 10 человек. Как и во всяком живом коллективе, здесь тоже бывают свои радости и свои сложности. Вечерами, вернувшись с работы, Андрей Геннадьевич берет фармацевтическую литературу. Квалификация — прежде всего.

Когда лыжня в радость

Александр Ракшин ( второй справа) COO

Усиленная динамиками музыка громыхала уже за несколько кварталов от школьного стадиона, волей-неволей привлекая прохожих И кто-то из них, ориентируясь на звук, тянулся к снежной площадке 64-й барнаульской средней школы. Александр Ракшин, преподаватель физкультуры 64-й и главный организатор праздника, во время гонок почти не выпускал из рук микрофона, одновременно комментируя для зрителей соревнования и подбадривая юных спортсменов. Своим радиорепортажем, точным и эмоциональным, он агитировал за лыжи. «Посмотрите, как здорово финиширует Танечка Попова, а ведь ей всего шесть лет», — разносится по стадиону. На одно из падений Ракшин среагировал известным изречением: «Падая и вставая, ты растешь». Красочным и доступным вышел праздник на лыжне, без всякой вычурности. Стартовые номера ребята сами рисовали. Все бумажные объявления, шуточные призывы на стадионе тоже не рукой художника-профессионала выполнялись. К таким эффектам 64-я и не стремилась. Но вот на финише лыжников ожидал горячий чай с бубликами. Призеры в качестве еще одного приза могли прокатиться по улицам города на разукрашенной тройке. Ракшин придерживается системы в подготовке лыжных талантов. Сам мастер спорта в этом виде он в идеале стремится к тому, чтобы вся школа знала толк в лыжах. Счет у него не на единицы, а на десятки воспитанников. И что из того, что далеко не каждый дотянет до мастерских высот? Они пройдут воспитание спортом. Пятый год Ракшин работает в школе и своей системе следует неукоснительно. Хотя в достатке получал выговоры за то, что увозил школьников на учебно-тренировочные сборы. Одно время коллеги в школе называли его выскочкой за его идеи спортивных праздников. Вполне, может, кто и сейчас его таким считает, но уже оставляет свое мнение при себе. А на педсоветах — все резоннее мнения в его поддержку. С деньгами на призы (обязательно хорошие призы должны быть — мнение Ракшина) помогает и школа, и жилищно-эксплуатационный трест Железнодорожного района, взявший шефство над клубом. Свою лепту внес и Железнодорожный райком комсомола. Коллеги, преподаватели физкультуры учатся (совсем не зазорно) у Ракшина организации подобных праздников. От этого детский спорт только выигрывает.

Пятая ударная четверть

Стелла Штань. Михаил Хаустов