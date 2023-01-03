3 января
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Жизнь

Фильм «Чебурашка» поставил новый рекорд по кассовым сборам

Художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал 225 млн рублей 1 января. Это новый рекорд в истории отечественного кино. Об этом сообщает ТАСС.

Чебурашка в апельсинах.
Чебурашка в апельсинах.
скрин с мультфильма.

Премьера фильма состоялась 1 января. В первый же день люди купили билеты на сумму 225 млн рублей. Это новый рекорд сборов 1 января и второй результат сборов за один день за всю историю отечественного кино.

Всего же общая сумма продаж от билетов, превью-показов и предварительных заказов составила 339,7 млн рублей.

Фильм «Чебурашка» — это семейная комедия. В этот раз ушастый герой попадает в небольшой приморский город, в котором заводит новых друзей и попадает в удивительные приключения.

Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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