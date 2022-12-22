Тимур Бекмамбетов продал в России студию, создавшую «Елки» и «Ночной дозор»

Режиссер Тимур Бекмамбетов продал в России киностудию Bazelevs, создавшую фильмы «Ночной дозор» и «Елки». Об этом сообщает РБК.

Студию приобрели ее генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов.

Сделка прошла на рыночных условиях. На обеспечение покупки направили «всю выручку за 2022 год».

Точную сумму сделки не называют. Уточняется, что Бекмамбетов вышел из бизнеса в РФ.

Пока студия работает с ним как с нанятым режиссером и автором сценария. Он работает над «Ходжой Насреддином».

Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате 26 млн долларов. Также компания создала «Елки» и «Горько!»