Весело до сессии. 7 душевных сериалов о приключениях студентов

6

«Студенты»

Режиссеры: Вячеслав Муругов, Ольга Перуновская, 2005−2008.

Евгений Королев приезжает в Москву и знакомится с рыжим первокурсником Владимиром Квакушей. Кроме того, он встречает старосту Сашу, которая без памяти влюбляется в него. Правда, у Жени чувства к третьекурснице Веронике. А ее парень Антон Седых в хороших отношениях с заместителем декана Павлом Гусевым.

Последний ненавидит декана, а также доставляет проблемы преподавателям и студентам. В том числе Королеву, которого выгоняют из общежития.