6 декабря
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Кино и ТВ

Весело до сессии. 7 душевных сериалов о приключениях студентов

  1. «Элен и ребята»
  2. «Клуб»
  3. «Универ»
  4. «Татьянин день»
  5. «Сообщество»
  6. «Студенты»
  7. «Университет»

Живут студенты весело от сессии до сессии. Драматические и комедийные сериалы об университетской жизни — в подборке altapress.ru. Ностальгия по беззаботным временам обеспечена.

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1
«Элен и ребята»

Режиссеры: Жак Самин, Жерар Эспинасс, 1992−1994.

Элен, Кати и Джоанна — студентки факультета социологии. Свободное время девушки проводят в маленьком кафе «У Альфредо». Там они знакомятся с Николя, Этьеном и Кристианом. Парни получают ту же специальность, но мечтают быть рок-звездами. Герои проникаются симпатией друг к другу и образуют три пары. Впереди их ждут романтика, мелкие проблемы, приключения, размолвки, недопонимание, дружба и скандалы.

Сериалы. &quot;Элен и ребята&quot;.
Сериалы. «Элен и ребята».
СС0.
2
«Клуб»

Режиссеры: Павел Бардин, Кирилл Кузин, Святослав Власов, 2006−2009.

Сериал о ночной жизни и золотой молодежи Москвы. В нем снимались Валерия, Серега, Влад Топалов, Дима Билан, Наталья Подольская, Анна Семенович, Сергей Лазарев и другие звезды российского шоу-бизнеса.
Каждый эпизод «Клуба» — отдельная история с теми же персонажами. А вместе они — сага о рождении суперзвезды.

3
«Универ»

Режиссеры: Петр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Катаев, Роман Смагин, с 2008.

Сын олигарха Саша сбегает из университета в Лондоне, где изучал финансы. Он поступает на физический факультет одного из столичных вузов. Отец хочет вразумить его, но молодой человек мечтает жить «в народе» и всего добиться сам.
В общежитии студент знакомится с Кузей (Виталий Гогунский), Аллочкой (Мария Кожевникова), Майклом (Арарат Кещян) и будущей женой Таней (Валентина Рубцова).

Кадр из сериала &quot;Универ&quot;.
Кадр из сериала «Универ».
пресс-служба ТНТ.
4
«Татьянин день»

Режиссеры: Евгений Марчелли, Михаил Мокеев, Николай Крутиков, 2007−2008.

Мелодрама на 221 серию. Провинциалка Татьяна Разбежкина с матерью переезжают в Москву. В институте целеустремленная, но наивная девушка знакомится с тезкой Татьяной Бариновой — избалованной дочерью богатого чиновника. Подруги делятся друг с другом секретами. Они влюбляются в одного человека, Сергея Никифорова, и становятся соперницами. Мужчина, в свою очередь, ведет двойную игру. Это оборачивается недомолвками и жуткими интригами.
В главных ролях: Анна Снаткина, Наталья Рудова и Кирилл Сафронов.

Кадр из сериала &quot;Татьянин день&quot;.
Кадр из сериала «Татьянин день».
«Кинопоиск».
5
«Сообщество»

Режиссеры: Тристрам Шапиро, Джо Руссо, Энтони Руссо, 2009−2015.

Разными путями несколько человек попали в общественный колледж «Гриндэйл». Джефф Уингер раньше был адвокатом. Блондинка Бритта Перри пытается вернуться к активной социальной жизни. Ширли Беннетт — мать-одиночка, которую бросил муж, а у Энни Эдисон «синдром отличницы». Эбер Надир — ходячая энциклопедия кино, Пирс Хоуторн был женат семь раз, а Трой Барнс — бывший футболист.
Все они попадают в забавные передряги и комичные истории.

6
«Студенты»

Режиссеры: Вячеслав Муругов, Ольга Перуновская, 2005−2008.

Евгений Королев приезжает в Москву и знакомится с рыжим первокурсником Владимиром Квакушей. Кроме того, он встречает старосту Сашу, которая без памяти влюбляется в него. Правда, у Жени чувства к третьекурснице Веронике. А ее парень Антон Седых в хороших отношениях с заместителем декана Павлом Гусевым.
Последний ненавидит декана, а также доставляет проблемы преподавателям и студентам. В том числе Королеву, которого выгоняют из общежития.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.
7
«Университет»

Режиссеры: Майкл Ланж, Джил Джангер, Вред Гербер, Ли Роуз, с 2007.

Университет — это лекции, аудитории, преподаватели, ректоры. Контрольные, к которым заранее готовишься. А потом, возможно, небольшая вечеринка. Красивые девушки, веселые парни, крепкие братства и «подколы» для новичков. Зубрежка и лихорадочное написание шпаргалок в ночь перед экзаменом… Знакомьтесь, это первокурсник Расти Картрайт. Осилит ли он прелести студенчества — загадка.

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