Фильм на основе русских сказок снят в Сибири

Детский полнометражный фильм «Путешествие в Тридевятое царство» снят в Новосибирске. Премьерный показ запланирован на май 2023 года, сообщает ТАСС.

Автор сценария — новосибирская писательница Мариэтта Роз. В настоящее время кинокартина находится на постпродакшене.

Наталья Рузайкина,

продюсер картины , руководитель киношколы «Джуниор фильм»:

Это фильм о том, что дети попали в Древнюю Русь, где свистят свиристели, где добрые молодцы и красные девицы, где сказка и чудеса повсюду. Таким образом мы старались популяризировать среди детей именно русскую, славянскую культуру.

Съемки проходили в музее под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН (новосибирский Академгородок), а также в зоопарке, Заельцовском парке и на берегу Обского водохранилища.