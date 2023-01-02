Фильм на основе русских сказок снят в Сибири

Автор сценария — новосибирская писательница Мариэтта Роз. В настоящее время кинокартина находится на постпродакшене.
Наталья Рузайкина,
продюсер картины, руководитель киношколы «Джуниор фильм»:
Это фильм о том, что дети попали в Древнюю Русь, где свистят свиристели, где добрые молодцы и красные девицы, где сказка и чудеса повсюду. Таким образом мы старались популяризировать среди детей именно русскую, славянскую культуру.
Съемки проходили в музее под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН (новосибирский Академгородок), а также в зоопарке, Заельцовском парке и на берегу Обского водохранилища.
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