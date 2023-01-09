9 января
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Жизнь

Фишинговые сайты будут выявлять автоматически в России

Систему автоматического выявления фишинговых сайтов планируют запустить в России, сообщает ТАСС. За работу взялись Генеральная прокуратура РФ, Минцифры России и Роскомнадзор.

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com

Уже разработан законопроект, который будет регламентировать блокировку фишинговых сайтов с использованием специализированной информационной системы.

Такая система сможет находить в автоматическом режиме сайты указанной категории. Авторы законопроекта рассчитывают, что система будет взаимодействовать с Генеральной прокуратурой, Банком России, Минцифры России, Роскомнадзором и другими заинтересованными органами.

Фишинговые сайты — это мошеннический ресурс, который принимают вид официального сайта какой-либо организации. С его помощью злоумышленник осуществляет незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

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