Фишинговые сайты будут выявлять автоматически в России

Уже разработан законопроект, который будет регламентировать блокировку фишинговых сайтов с использованием специализированной информационной системы.
Такая система сможет находить в автоматическом режиме сайты указанной категории. Авторы законопроекта рассчитывают, что система будет взаимодействовать с Генеральной прокуратурой, Банком России, Минцифры России, Роскомнадзором и другими заинтересованными органами.
Фишинговые сайты — это мошеннический ресурс, который принимают вид официального сайта какой-либо организации. С его помощью злоумышленник осуществляет незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.
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