1 декабря
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Жизнь

Больше 40% россиян признались в цифровой зависимости

Более 43% россиян признались в цифровой зависимости, свидетельствуют результаты сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом пишет РБК.

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

с 22 по 29 ноября в 368 населенных пунктах России провели опрос. В нем ИЗ экономически активного населения приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

Из опрошенных 12% абсолютно уверены в зависимости от гаджетов, 31% скорее не уверены.

Процент респондентов, которые сочли, что не страдают от подобной зависимости, составил 53%. У каждого пятого (19%) сомнений по этому поводу нет, 38% скорее не видят у себя подобных симптомов.

О зависимости от интернета и мобильного телефона говорили россияне от 24 лет (54%). Люди старше 45 лет (35%) замечали за собой цифровую зависимость. Никогда не отказывают себе в использовании интернета больше половины россиян (56%).

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Устраивают себе периодически «цифровой детокс» и выходят из сети на некоторое время 44% опрошенных. 18% людей делают это ежедневно, 10% респондентов несколько раз в неделю, а 9% — несколько раз в месяц.

Россияне от 35 до 44 лет (60%) реже всех отказываются от интернета. Они объясняют это тем, что должны всегда быть на связи с детьми, и их работы основана на использовании интернета.

Ранее опрос показал, что помогает россиянам в работе.


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