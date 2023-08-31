Флор и Лавр: народные традиции и приметы на 31 августа

Традиции на Флора и Лавра

Православная церковь чтит память мучеников Флора и Лавра, которые жили во II веке. Согласно преданию, после обретения их мощей прекратился падеж скота, потому на Руси они стали считаться покровителями лошадей. Другое название так и звучит — Лошадиный праздник.

Поэтому хозяевам лошадей сегодня лучше сделать для них выходной, почистить, помыть, расчесать, угостить лакомствами.

Также это хороший день для уборки, особенно в местах, где содержат домашних животных.

Лошади. CC0

Что запрещено делать на Флора и Лавра

Ругаться с родственниками — помириться долго не получится.

Сидеть на столе — к голоду и бедности.

Сеять в этот день что-либо — ничего, кроме сорняка, не вырастет.

Природа. unsplash.com

Народные приметы на 31 августа

Воздух прозрачный и свежий — будет ненастье.

Воздух над лесом с синевой — к теплу.

Низкие облака сегодня — перед дождем.

Коровье молоко быстро скисает — к грозе.

Диск солнца не ровный, искаженный — день окажется сырым.

Звезды алого цвета и мерцают — будет ветрено и дождливо.

Лошадь фыркает — к дождю.

Лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ливню.

Кошка с собакой в доме сцепились — к семейной ссоре.

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