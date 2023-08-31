31 августа
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Жизнь

Флор и Лавр: народные традиции и приметы на 31 августа

31 августа проходит народный праздник Флор и Лавр.

Природа.
Природа.
unsplash.com

Традиции на Флора и Лавра

Православная церковь чтит память мучеников Флора и Лавра, которые жили во II веке. Согласно преданию, после обретения их мощей прекратился падеж скота, потому на Руси они стали считаться покровителями лошадей. Другое название так и звучит — Лошадиный праздник.

Поэтому хозяевам лошадей сегодня лучше сделать для них выходной, почистить, помыть, расчесать, угостить лакомствами.

Также это хороший день для уборки, особенно в местах, где содержат домашних животных.

Лошади.
Лошади.
CC0

Что запрещено делать на Флора и Лавра

  • Ругаться с родственниками — помириться долго не получится.
  • Сидеть на столе — к голоду и бедности.
  • Сеять в этот день что-либо — ничего, кроме сорняка, не вырастет.
Природа.
Природа.
unsplash.com

Народные приметы на 31 августа

  • Воздух прозрачный и свежий — будет ненастье.
  • Воздух над лесом с синевой — к теплу.
  • Низкие облака сегодня — перед дождем.
  • Коровье молоко быстро скисает — к грозе.
  • Диск солнца не ровный, искаженный — день окажется сырым.
  • Звезды алого цвета и мерцают — будет ветрено и дождливо.
  • Лошадь фыркает — к дождю.
  • Лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ливню.
  • Кошка с собакой в доме сцепились — к семейной ссоре.

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