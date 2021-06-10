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Жизнь

Флорентийской мозаикой украсят залы главного долгостроя Алтайского края

Пока барнаульцы волнуются о судьбе флорентийской мозаики в здании Речного вокзала, власти сообщили об изготовлении уникального изделия для залов Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК).

Флорентийская мозаика для ГХМАК.
Флорентийская мозаика для ГХМАК.
culture22.ru

Работы по изготовлению флорентийской мозаики и канделябров для музея идут полным ходом, сообщили в краевом минкульте.

Мозаику делают по эскизам заслуженного художника России Виктора Калинина. По мнению искусствоведов, мастера Колыванского камнерезного завода создают произведения искусства, полностью соответствующие эскизам и отвечающие самым высоким требованиям.

Напомним, на стене в здании Речного вокзала есть уникальная флорентийская мозаика.

Мозаика на Речном вокзале в Барнауле.
Мозаика на Речном вокзале в Барнауле.
altapress.ru

Накануне на территории начались инженерно-геологические изыскания. От результатов исследования будет зависеть, какой этажности застройщик (компания «Селф»), купивший территорию, будет возводить там новые здания.

ГХМАК достраивает также «Селф». Львиная доля строительства уже завершена, упоминал в интервью altapress.ru гендиректор компании Нодар Шония. «Стройка века» берет свое начало с 2012 года.

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