Флорентийской мозаикой украсят залы главного долгостроя Алтайского края

Работы по изготовлению флорентийской мозаики и канделябров для музея идут полным ходом, сообщили в краевом минкульте.
Мозаику делают по эскизам заслуженного художника России Виктора Калинина. По мнению искусствоведов, мастера Колыванского камнерезного завода создают произведения искусства, полностью соответствующие эскизам и отвечающие самым высоким требованиям.
Напомним, на стене в здании Речного вокзала есть уникальная флорентийская мозаика.
Накануне на территории начались инженерно-геологические изыскания. От результатов исследования будет зависеть, какой этажности застройщик (компания «Селф»), купивший территорию, будет возводить там новые здания.
ГХМАК достраивает также «Селф». Львиная доля строительства уже завершена, упоминал в интервью altapress.ru гендиректор компании Нодар Шония. «Стройка века» берет свое начало с 2012 года.