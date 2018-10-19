Фомин день 2018: кто такой Фома неверующий и за что апостол получил это прозвище

Фомин день в 2018 году празднуют 19 октября. Фома — один из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Altapress.ru рассказывает, что известно об апостоле, почему его прозвали Фома неверующий и как принято отмечать Фомин день.

Кто такой Фома неверующий?

Апостол Фома внешне мог быть похож на Иисуса Христа, пишет журнал «Фома». Такое предположение появилось из-за прозвища Фомы — Близнец. Но прозвище может быть связано не с внешностью апостола, а с корнем его имени, который переводится как «делиться пополам, удваиваться».

Когда Иисус Христос узнал о смерти своего друга Лазаря и пошел к нему, чтобы воскресить, апостолы отговаривали учителя. Ведь первосвященники давно искали случая, чтобы арестовать Христа. Апостол Фома же сказал: «Пойдем и мы умрем с ним». В этом эпизоде раскрывается готовность Фомы умереть за то, что он любит и ценит.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Апостола Фому прозвали неверующим. Такое прозвище святой получил за то, что когда другие апостолы рассказали ему о воскресшем Христе, он сказал: пока не увижу, не поверю. Увидев же и прикоснувшись к ранам Иисуса Христа, он обрадовался, оставил сомнения и сказал: «Господь мой и Бог мой!»

Предположительно, с проповедью христианства апостол Фома прошел дальше все апостолов — до Индии.

В конце жизни Фома принял мученическую смерть: его пронзили копьями.

Согласно житию, апостол Фома не был неверующим: напротив, он был ревностным христианином, готовым отдать жизнь за свою веру.

Хлеб-соль ССО

Фомин день-2018: народные традиции

Фомин день по-другому называют день Фомы, Фома Хлебник, Фома Неверный, Большие крома, сообщает my-calend.ru.

По традиции, в этот день пекли хлеб, а краюшки отдавали именинникам и больным людям.

Девочек после 7 лет на Фомин день начинали обучать ткацкому делу. А сыновей, которые решили жениться, отцы отводили в сусеки и показывали закрома с зерном, которыми можно пользоваться.