Форум «АТР» пройдет на озере Ая. Виктор Томенко провел заседание организационного комитета

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в среду, 13 апреля, провел заседание организационного комитета ежегодного форума «Алтай. Территория развития», который пройдет с 29 мая по 3 июня, сообщает правительство края.

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова отметила, что в этом году впервые Федеральное агентство по делам молодежи организовало конкурсный отбор площадки для проведения окружного молодежного форума Сибирского федерального округа.

Всего было заявлено пять форумов. АТР стал победителем конкурса и вошел в линейку форумов Росмолодежи.

«Мы получили этот статус, так как в рамках конкурса выступили очень серьезно. Другие участники также проведут свои форумы, но только АТР стал единственным, признанным в Сибири окружным форумом», — подчеркнул Томенко.

Накануне, 12 апреля, стартовала регистрация участников Всероссийской форумной кампании 2022 года, в том числе открылась регистрация на форум «Алтай. Территория развития». Заявки на алтайский форум уже подал 181 человек.

Виктор Томенко провел заседание организационного комитета ежегодного форума «АТР». altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

«Регистрация закроется в конце апреля, затем пройдет проверка работ конкурсной комиссией, далее — дополнительные проверочные процедуры. В середине мая мы будем знать весь список участников», — уточнила Четошникова.

На заседании отметили, что АТР в текущем году готов принять 500 участников от 18 до 35 лет. Отбор проводится на конкурсной основе, участие в мероприятиях форума, проживание и питание для участников бесплатное. Еще около 100 человек будут задействованы в качестве организаторов, экспертов, помощников. На форуме будут работать 30 волонтеров.

День заезда в парк-отель «Ая» — 29 мая. На следующий день в рамках официальной церемонии состоится заседание экспертно-консультационного совета по молодежной политике при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолии Серышеве.

Виктор Томенко провел заседание организационного комитета ежегодного форума «АТР». altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

В рамках форума будет работать 12 площадок, сформированных по возрасту, опыту, виду деятельности участников. Площадки в свою очередь будут распределены по трем направлениям: «АТР-управленческий», «АТР-социальный», «АТР-трудовой».

Образовательную программу форума представил начальник управления воспитательной и внеучебной работы Алтайского государственного университета Савва Шипилов. Основной компетенцией, которую получат участники форума в 2022 году, станет клиентоцентричность.

Организатором АТР традиционно является правительство Алтайского края при поддержке аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодежи.