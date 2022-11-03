3 ноября
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Жизнь

Фотофакт: altapress.ru сравнил количество дорожных камер на картах Барнаула и Москвы и удивился

Автомобилисты Барнаула нередко жалуются на обилие камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Не оценили водители и новости о том, что на выделенных полосах на проспектах Калинина, Ленина и Строителей устанавливают комплексы видеофиксации.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Но не все так грустно. Посмотрите на количество камер видеонаблюдения в Барнауле и Москве. Жителям столицы явно живется тяжелее.

Карта видеокамер.
Карта видеокамер.
Google Maps.
Карта видеокамер.
Карта видеокамер.
Google Maps.
Карта видеокамер
Карта видеокамер
Google Maps.
Карта видеокамер.
Карта видеокамер.
Google Maps.

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