Фотофакт: altapress.ru сравнил количество дорожных камер на картах Барнаула и Москвы и удивился

Автомобилисты Барнаула нередко жалуются на обилие камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Не оценили водители и новости о том, что на выделенных полосах на проспектах Калинина, Ленина и Строителей устанавливают комплексы видеофиксации.