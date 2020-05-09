Фотофакты. Как в Барнауле поздравили ветеранов ВОВ

9 мая «Фронтовые бригады» провели 30 миниконцертов во дворах Барнаула, где живут участники Великой Отечественной войны. Как участники проекта поздравляли ветеранов — в фоторепортаже altapress.ru.

«Фронтовые бригады», состоящие из певца, певицы и звукорежиссера приезжали во дворы на украшенном ретроавтомобиле. Они посетили 30 дворов, в которых живут около 70 ветеранов.

Артисты исполнили под окнами ветеранов по 3−4 военные песни — каждое выступление длилось не более 20 минут. Ветераны встречали выступающих на своих балконах при полном параде — в кителях, фуражках и с медалями на груди.

Жители соседних домов также могли послушать песни, не выходя из дома: с балконов, лоджий или, открыв окно.