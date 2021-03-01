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Жизнь

Фотограф пробрался в лучшее бомбоубежище Барнаула

Барнаульский фотограф Евгений Кучинев сделал серию снимков в бомбоубежище ТЭЦ-3.

Барнаульская ТЭЦ-3.
Барнаульская ТЭЦ-3.
Фото: архив компании СГК.

1 марта отмечается всемирный день Гражданской обороны, и по этому случаю СГК организовала экскурсию по защитному сооружению, неоднократно побеждавшему в конкурсах на лучшее убежище города.

«Защитные гермодвери были гостеприимно распахнуты. Внутри нас встретил запах свежей краски и абсолютная чистота. Не так давно в убежище был сделан ремонт. В главном зале находились столы, плакаты по гражданской обороне, приборы дозиметрического контроля и деревянные нары для размещения укрываемых», — пишет фотограф в Instagram.

Убежище ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию в 1981 году. Оно рассчитано на 600 человек — этого достаточно для укрытия всей рабочей смены предприятия.

В 2018 году Кучинев фотографировал одно из полузаброшенных бомбоубежищ.

Ранее altapress.ru узнал, как городские исследователи показывают барнаульцам Барнаул.

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