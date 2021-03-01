Фотограф пробрался в лучшее бомбоубежище Барнаула

1 марта отмечается всемирный день Гражданской обороны, и по этому случаю СГК организовала экскурсию по защитному сооружению, неоднократно побеждавшему в конкурсах на лучшее убежище города.

«Защитные гермодвери были гостеприимно распахнуты. Внутри нас встретил запах свежей краски и абсолютная чистота. Не так давно в убежище был сделан ремонт. В главном зале находились столы, плакаты по гражданской обороне, приборы дозиметрического контроля и деревянные нары для размещения укрываемых», — пишет фотограф в Instagram.