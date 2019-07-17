Обычно радужные облака появляются весной или осенью. Снимки за считанные часы стали вирусными и разлетелись по соцсетям.
Nubes Lenticulares con una intensa Iridiscencia, captada ayer desde un vuelo comercial entre Hong Kong #China y Taipei, #Taiwán, el 14.07.2019 por Kyo-Chen Striklingly. #Beautifull #Iridescent #Clouds #Ufo #Raimbow #zabedrosky pic.twitter.com/x5L7DnEsgq— ⚠David de Zabedrosky???? (@deZabedrosky) 15 июля 2019 г.
Эти облака мужчина увидел в вечернем небе во время полета между Гонконгом и Тайбэем, пишет mail.ru.
Ранее сообщалось, что охотники за «дырами в небе» публикуют фото природного феномена. «Дыры в небе» <их еще называют, «ворота в рай"> — необычное природное явление. В плотных сплошных облаках образуются воронки, через которые можно увидеть чистое небо.
Ворот над Барнаулом
23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.
Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который «закручивает» облака в огромные цилиндры. Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.