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Жизнь

Фотограф снял редкое природное явление — радужные облака

Фотограф из Поднебесной снял красивое природное явление — радужные облака.

Облака из космоса.
Облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Обычно радужные облака появляются весной или осенью. Снимки за считанные часы стали вирусными и разлетелись по соцсетям.

Эти облака мужчина увидел в вечернем небе во время полета между Гонконгом и Тайбэем, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что охотники за «дырами в небе» публикуют фото природного феномена. «Дыры в небе» <их еще называют, «ворота в рай"> — необычное природное явление. В плотных сплошных облаках образуются воронки, через которые можно увидеть чистое небо.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который «закручивает» облака в огромные цилиндры. Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.

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