Охотники за «дырами в небе» публикуют фото природного феномена

«Дыры в небе» (их еще называют, «ворота в рай») — необычное природное явление. В плотных сплошных облаках образуются воронки, через которые можно увидеть чистое небо.

Эксперты называют это явление дырокольным облаком или облаком с отверстием.

Метеорологи давно изучают этот природный феномен, однако единого мнения о причинах его возникновения до сих пор нет.

Самой распространенной версией возникновения дыр в облаках считаются падающие кристаллы льда, которые могут образовываться в более высоких облаках или от пролетающих дальнемагистральных лайнеров, пишет mail.ru.

При определенной температуре и влажности падающие кристаллы поглощают воду из воздуха. Это приводит к быстрому испарению капель воды в облаке, его рассеиванию и образованию дыры.

Ранее житель города Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) снял в небе необычную «воронку», когда отводил сына в школу. Мужчина разместил ролик в группе, посвященной наблюдению за облаками. «Воронка» исчезла через 10−15 минут. Кто-то назвал это «явлением пришельцев», другие — «знаком Всевышнего».

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который «закручивает» облака в огромные цилиндры. Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.