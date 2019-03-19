Опубликовано фото необычной «воронки», которая ввела в ужас жителей ОАЭ

Житель города Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) снял в небе необычную «воронку», когда отводил сына в школу.

Мужчина разместил ролик в группе, посвященной наблюдению за облаками. «Воронка» исчезла через 10−15 минут.

Публикация облетела соцсети и вызвала массу фантастических предположений. Кто-то назвал это «явлением пришельцев», другие — «знаком Всевышнего».

На самом деле подобное явление давно описано физиками. Это большой круглый или эллиптический разрыв, который может появляться в перисто-кучевых или высококучевых облаках, пишет mail.ru. Такие дыры образуются, когда температура воды в облаках ниже нуля, но вода еще не замерзла. Когда начинают образовываться ледяные кристаллы, капли воды вокруг кристаллов испаряются. В итоге в облаке образуется дыра.

Mystifying circular ‘hole in the sky’ stuns UAE https://t.co/YTBqpZsmsM — Daily Mail Online (@MailOnline) 18 марта 2019 г.

Такое явление наблюдается достаточно редко, из-за чего его ошибочно связывают с НЛО или другими чудесами.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который «закручивает» облака в огромные цилиндры. Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.