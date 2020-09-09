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Жизнь

Барнаульцам в День города покажут салют только в одном месте

Многих концертов и выступлений на День города в Барнауле не будет, а районы останутся без салютов и сам праздник укоротится по времени. Власти Барнаула рассказали подробности грядущего 290-летия краевой столицы.

Салют.
Салют.
Дмитрий Лямзин.

Комитет по культуре был вынужден отказаться от полноценной программы, хотя была уже почти стопроцентная готовность. Пришлось отменить выступления звезд, духовых оркестров, рок-фестиваля и других массовых событий.

Основой праздничных мероприятий в «коронавирусном» года станут выставки ремесел, прикладного творчества, цветов и архивных документов.

Традиционная национальная деревня «Единой семьей в Барнауле живем» на Нулевом километре состоится, также будут и концерты на Сахарова. Там выступят местные ансамбли и коллектив ГУ МВД.

Также не отменился и праздничный салют, только пройдет он в одном месте — над акваторией Оби в 21:00 19 сентября.

«Стрижи» прилетят в Барнаул 16 сентября и пролетят над городом. 18 сентября они проведут тренировочные полеты в небе над Речным вокзалом.

«Свои мероприятия подготовили для барнаульцев и пять районов города, хотя их количество будет значительно уменьшено и завершение планируется не позднее 19:00 часов», — отметили в мэрии.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил перед праздником тщательно продезинфицировать общественные территории и остановки, а также настоятельно рекомендовал горожанам соблюдать масочный режим.

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