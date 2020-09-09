Барнаульцам в День города покажут салют только в одном месте

Комитет по культуре был вынужден отказаться от полноценной программы, хотя была уже почти стопроцентная готовность. Пришлось отменить выступления звезд, духовых оркестров, рок-фестиваля и других массовых событий.
Основой праздничных мероприятий в «коронавирусном» года станут выставки ремесел, прикладного творчества, цветов и архивных документов.
Традиционная национальная деревня «Единой семьей в Барнауле живем» на Нулевом километре состоится, также будут и концерты на Сахарова. Там выступят местные ансамбли и коллектив ГУ МВД.
Также не отменился и праздничный салют, только пройдет он в одном месте — над акваторией Оби в 21:00 19 сентября.
«Стрижи» прилетят в Барнаул 16 сентября и пролетят над городом. 18 сентября они проведут тренировочные полеты в небе над Речным вокзалом.
«Свои мероприятия подготовили для барнаульцев и пять районов города, хотя их количество будет значительно уменьшено и завершение планируется не позднее 19:00 часов», — отметили в мэрии.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил перед праздником тщательно продезинфицировать общественные территории и остановки, а также настоятельно рекомендовал горожанам соблюдать масочный режим.