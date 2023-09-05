Гарри Поттер в скандинавской мифологии. Барнаульская аспирантка издала собственную книгу о магии и интригах

Аспирантка Алтайского государственного педагогического университета Ирина Клокова написала книгу о магической академии и приключениях по мотивам скандинавской и кельтской мифологии. Фэнтэзи-роман «Биврёст» вышел под псевдонимом Ирина Итиль в сентябре этого года.

О чем книга

Произведение рассказывает о великом городе Хеймдалле, гиганте, в котором властвуют Девять Матерей — главы старых аристократических домов. Но во время событий книги городу приходится нелегко: буйствует хаос и разворачиваются ужасные преступления, бесчинствуют бандиты и пропадают дети, а население находится на грани войны.

Главная героиня по имени Локи Ангейя поступает в магическую академию, чтобы найти убийцу родителей. У нее боевой характер, но в то же время она очень добра и обеспокоена справедливостью.

В то же время другой герой, Кагерасу Гиафа, противостоит отцу, который не испытывает к сыну любви, и собственным внутренним демонам. Он пытается вернуть изгнанную сестру, которая причастна ко многим страшным событиям в городе.

В итоге школьная драма перерастает в события, масштаб которых затронет весь Иггдрасиль.

«В воздухе витает загадка и интрига, а ложные пророчества лишь подогревают общее напряжение», - гласит описание книги.

Обложка книги. ast.ru

Кто такая Ирина Клокова и как появился роман

Ирина учится по направлению языкознания и литературоведения, русской литературы и литературы народов РФ в Алтайском государственном педагогическом университете. Творческий путь девушка начинала с небольших фантастических рассказов, благодаря которым и нашла свою аудиторию.

Первые строки большого романа «Биврёст» появились более десяти лет назад – в 2012 году. Он же стал одним из двух томов дилогии «Ветви Иггдрасиля». Второй том под названием «Поступь Хели» также дописан, о чем девушка сообщила чуть больше года назад, в июле 2022 года.

Однако пока что к выпуску готова только первая часть. За публикацию книги взялось издательство АСТ, которое с 1990 года выпустило более 9 тыс. наименований книг общим тиражом свыше 42,9 млн экземпляров.

Из известных авторов издательства - Екатерина Вильмонт (серия «Сыскное бюро квартет»), Николай Цискаридзе (серия «Мой театр»), Павел Басинский («Дождь в Париже»), Денис Драгунский («Денискины рассказы») и другие. Всего выпущены книги более чем 12 тыс. авторов.

Кроме того, у АСТ есть исключительные права на произведения таких выдающихся классиков и писателей отечественной литературы, как Самуил Маршак, Эдуард Успенский, Сергей Михалков, Григорий Остер и других.

Обложка книги. ast.ru

Первые отзывы

Поклонники уже оставили первые отзывы о романе. Читатели отмечают, что основная тема произведения – не столько обучение в магическом университете, сколько приключенческое путешествие через десять миров Иггдрасиля. Поэтому сравнить книгу с Гарри Поттером можно лишь на основании появления в повествовании магической школы.

Фанатов не оставили равнодушными сочетание магии и технологий, а также игра контрастов – «от трущоб до аристократических домов, от поездов и радио до древних гробниц».

«Сюжет с миром просто потрясающие, и их даже немного сложно описывать - слишком много всего. Отлично проработанная культура и речь вплоть до разнообразных ругательств», - пишут восторженные поклонники.

Привлекает внимание и яркая обложка - красивый, аккуратный арт, вписывающийся в современную моду книжных обложек, но в то же время со сдержанной, приятной глазу палитрой цветов.

Всего в романе 384 страницы. Купить и оценить его можно уже сейчас. Цена - 576 рублей.