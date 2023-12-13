«Газпром газораспределение Барнаул» продолжает догазификацию новых населенных пунктов в Алтайском крае.

В Алтайском крае продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных сетей для догазификации домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. Чтобы сетевой газ скорее пришел к потребителям, работы ведутся одновременно по всему региону. Всего по Алтайскому краю ведется строительство в 107 населенных пунктах. По завершению работ будет создана техническая возможность подключения более чем для 55 тыс. домовладений.