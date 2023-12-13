«Газпром газораспределение Барнаул» продолжает догазификацию новых населенных пунктов в Алтайском крае.

Только за 4 квартал 2023 года были введены в эксплуатацию распределительные сети в 15 населенных пунктах Алтайского края, в том числе в Барнауле, Новоалтайске, поселке Казенная Заимка, в Павловском, Первомайском и Смоленском районах. До конца текущего года планируются вводы газораспределительных сетей в селах Сростки, Верх-Катунское и в поселке Пригородный Бийского района, а также в селах Смоленское и Точильное Смоленского района.
В общей сложности в рамках догазификации до конца 2023 года будет запущено 167, 2 км распределительных сетей, что обеспечило возможность подключения 13,5 тыс. домовладений. С потребителями указанных населенных пунктов заключено более 7,2 тыс. договоров на догазификацию.
Для подачи заявок на догазификацию можно обращаться на газовые участки «Газпром газораспределение Барнаул», через сайт Единого оператора газификации connectgas.ru, на Госуслуги или в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на газифицируемое помещение и участок.