Где и когда в Барнауле в День России можно посмотреть фейерверк

В День России, 12 июня, для барнаульцев и гостей города пройдут спортивные мероприятия, концертные и молодежные программы. Апофеозом празднования станет фейерверк.

С утра на стадионе «Лабиринт» начнется летний фестиваль спорта работников здравоохранения Алтайского края. По городу пройдет мотопробег, посвященный Дню России. В 14.00 часов на площадке у Титов-Арены стартует Фестиваль ГТО среди работающей молодежи, посвященный празднику.

С 15.00 на главной уличной сцене города на площади Сахарова начнется торжественное мероприятие «Барнаул, ты частица России». Гостей ждут выступления творческих коллективов города, концерт Барнаульского духового оркестра.

В это же время на Сахарова начнет работу пункт отбора граждан на военную службу по контракту. А у памятного камня «50-летию студенческих отрядов Алтая» пройдет концерт студенческих отрядов #МыРоссия.

Завершится праздничный день фейерверком, который состоится на площади Сахарова в 22.30, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.