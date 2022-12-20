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Жизнь

Генеральный директор Сибирь-Полиметаллы Вадим Рязанцев награжден патриаршим знаком Святой великомученицы Варвары

17 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве генеральный директор Акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы» был награжден Патриаршим знаком Святой великомученицы Варвары. Праздничное богослужение и вручение награды провел епископ Русской православной церкви митрополит Аристарх.

Генеральный директор Сибирь-Полиметаллы Вадим Рязанцев, епископ Русской православной церкви митрополит Аристарх
Генеральный директор Сибирь-Полиметаллы Вадим Рязанцев, епископ Русской православной церкви митрополит Аристарх
Фото предоставлено пресс-службой АО "Сибирь-Полиметаллы"

Патриарший знак Святой великомученицы Варвары учрежден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II для награждения представителей горной промышленности, которые вносят большой вклад в социальное обеспечение тружеников горнодобывающих отраслей и их семей, совершенствуют и повышают безопасность условий труда при освоении земных недр.

Генеральный директор Сибирь-Полиметаллы Вадим Рязанцев, епископ Русской православной церкви митрополит Аристарх.
Генеральный директор Сибирь-Полиметаллы Вадим Рязанцев, епископ Русской православной церкви митрополит Аристарх.
Пресс-служба АО «Сибирь-Полиметаллы»
Русская православная церквь.
Русская православная церквь.
Пресс-служба АО «Сибирь-Полиметаллы»
Русская православная церквь.
Русская православная церквь.
Пресс-служба АО «Сибирь-Полиметаллы»
Русская православная церквь.
Русская православная церквь.
Пресс-служба АО «Сибирь-Полиметаллы»
Русская православная церквь.
Русская православная церквь.
Пресс-служба АО «Сибирь-Полиметаллы»

— Святая великомученица Варвара — хранительница шахтеров, работа которых является одной из самых опасных и тяжелых. Быть шахтером — значит обладать мужеством и силой духа. Патриарший знак святой великомученицы Варвары особая награда для нас — людей, которые связали свою жизнь с горной промышленностью, — поделился Вадим Рязанцев.

Русская православная церквь.
Русская православная церквь.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы»

Стоит отметить, что Вадим Рязанцев более 20 лет посвятил горной промышленности, является действительным членом Академии горных наук. С февраля 2020 года возглавляет Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы». Одним из приоритетных направлений его деятельности — внедрение культуры безопасности на производстве. Результатом работы стали высокие показатели уровня промышленной безопасности и охраны труда. Следующим этапом станет вовлечение в эту работу подрядных организаций, привлекаемых в дальнейшем для осуществления деятельности на опасных производственных объектах акционерного общества.

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