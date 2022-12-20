Генеральный директор Сибирь-Полиметаллы Вадим Рязанцев награжден патриаршим знаком Святой великомученицы Варвары

Патриарший знак Святой великомученицы Варвары учрежден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II для награждения представителей горной промышленности, которые вносят большой вклад в социальное обеспечение тружеников горнодобывающих отраслей и их семей, совершенствуют и повышают безопасность условий труда при освоении земных недр.
— Святая великомученица Варвара — хранительница шахтеров, работа которых является одной из самых опасных и тяжелых. Быть шахтером — значит обладать мужеством и силой духа. Патриарший знак святой великомученицы Варвары особая награда для нас — людей, которые связали свою жизнь с горной промышленностью, — поделился Вадим Рязанцев.
Стоит отметить, что Вадим Рязанцев более 20 лет посвятил горной промышленности, является действительным членом Академии горных наук. С февраля 2020 года возглавляет Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы». Одним из приоритетных направлений его деятельности — внедрение культуры безопасности на производстве. Результатом работы стали высокие показатели уровня промышленной безопасности и охраны труда. Следующим этапом станет вовлечение в эту работу подрядных организаций, привлекаемых в дальнейшем для осуществления деятельности на опасных производственных объектах акционерного общества.
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