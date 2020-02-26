Генералу новосибирской полиции, уволенному Путиным, отказали в иске к МВД

Напомним, генерал-майор просил признать незаконными заключение служебной проверки и приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также отменить их.

В суде рассматривают еще два иска Неупокоева к МВД, следует из картотеки Мосгорсуда.

Начальника следственного управления областного главка МВД освободили от должности в октябре 2019 года. Решение связывали со служебной проверкой в ведомстве: в начале сентября Новосибирск посетила комиссия отдела собственной безопасности МВД.

До этого — в начале августа — региональный СК возбудил за «превышение должностных полномочий» в отношении неустановленных лиц.

В материалах говорилось, что следователи из отдела полиции «Дзержинский» почти год, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года, с целью «сокрытия неполноты следствия» и «занижения отрицательных показателей своей работы» предоставляли недостоверные сведения о продлении сроков следствия свыше трех месяцев по 82 уголовным делам.

При этом следствие по всем делам уже было приостановлено, потому что обвиняемых не удалось установить.

Служебная проверка подтвердила данные следствия. Она показала нарушение требований должностной инструкции, выразившееся в «необеспечении организации работы и ведомственного контроля за деятельностью подчиненных».