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Генконсульство помогает российским туристам «Жемчужной реки», которые застряли на Хайнане

Генеральное консульство России в Гуанчжоу следит за ситуацией с российскими туристами, которые не могут вылететь с острова Хайнань в Китае. Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для скорейшей отправки туристов домой, сообщает МИД России в Facebook.

Хайнань
Хайнань
Фото предоставлено рекламодателем

В правительство провинции Хайнань направили ноту с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы отменили. «Сотрудники находятся на постоянной связи с китайскими властями, Федеральным агентством России по туризму, а также с авиакомпанией «ИрАэро» и туркомпанией «Жемчужная река», — говорится в сообщении.

Проблема с вылетом из Китая у росссийских туристов возникла в связи с неурегулированностью вопросов взаимных платежей между туркомпанией «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро». С 20:00 по московскому времени 7 декабря 2018 года «ИрАэро» прекратила вылеты на Хайнань, а также аннулировала ранее оформленные авиабилеты туристов «Жемчужной Реки» до полного урегулирования финансовых вопросов.

Обратные перелеты в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово и Москву отменили. Билеты на вылет в Россию имеют около 1 500 туристов. Авиаперевозчик предложил туристам просить помощи у организации «Турпомощь», пишет РБК.

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