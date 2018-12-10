Генконсульство помогает российским туристам «Жемчужной реки», которые застряли на Хайнане

В правительство провинции Хайнань направили ноту с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы отменили. «Сотрудники находятся на постоянной связи с китайскими властями, Федеральным агентством России по туризму, а также с авиакомпанией «ИрАэро» и туркомпанией «Жемчужная река», — говорится в сообщении.
Проблема с вылетом из Китая у росссийских туристов возникла в связи с неурегулированностью вопросов взаимных платежей между туркомпанией «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро». С 20:00 по московскому времени 7 декабря 2018 года «ИрАэро» прекратила вылеты на Хайнань, а также аннулировала ранее оформленные авиабилеты туристов «Жемчужной Реки» до полного урегулирования финансовых вопросов.
Обратные перелеты в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово и Москву отменили. Билеты на вылет в Россию имеют около 1 500 туристов. Авиаперевозчик предложил туристам просить помощи у организации «Турпомощь», пишет РБК.