Генконсульство помогает российским туристам «Жемчужной реки», которые застряли на Хайнане

Генеральное консульство России в Гуанчжоу следит за ситуацией с российскими туристами, которые не могут вылететь с острова Хайнань в Китае. Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для скорейшей отправки туристов домой, сообщает МИД России в Facebook.