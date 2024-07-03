Генпрокуратуру попросили запретить въезд в Россию рэперу Канье Уэсту

Авторами обращения являются активисты из "Сорок Сороков".
Поводом обращения стала песня рэпера, где поется про русскую девушку и Украину. В ней поется о том, что у него был половой акт с россиянкой из-за событий на Украине.
Однако данную песню написал не Канье, а рэпер Ty Dolla $ign, Уэст ее спел.
Теперь Генпрокуратура будет разбираться по факту обращения и слушать данную песню на наличие оскорблений.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст назвал себя молодым Путиным.
Самое важное - в нашем Telegram-канале