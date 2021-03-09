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Жизнь

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы

В Генпрокуратуре назвали лидеров среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году. Алтайский край в этот перечень не попал.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

Сосредоточением коррупции стала Москва, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Далее идет Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Меньше всего взяток было на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин подчеркнул, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов».

Летом 2020 года Алтайский край попал в список наименее коррупционных регионов.

Ранее заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин потребовал от коллег из прокуратуры Алтайского края перестроить работу по выявлению коррупции.

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