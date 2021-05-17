Генпрокуратура РФ: реализация нацпроектов в регионах проводится с массовыми нарушениями

Только за одну неделю с 7 по 13 мая региональные прокуратуры выявили 730 нарушений, допущенных местными чиновниками при реализации национальных проектов. Составлено почти 500 актов реагирования, сообщает генеральная прокуратура РФ.

Наиболее вопиющие случаи нарушений законодательства находятся на особом контроле в надзорном ведомстве.

Так, в Республике Якутия при реализации нацпроекта «Демография» в территориальный пенсионный фонд предоставлялись заведомо недостоверные сведения о строительстве индивидуальных жилых домов. Однако проверить предоставленные документы никто не удосужился.

В Красноярском крае создавали региональный центр оценки квалификации педагогов. Но создан он был только на бумаге. Якобы закупленное оборудование отсутствовало, а штат сотрудников центра не был укомплектован.

Волгоградская область отметилась массовой фиктивной выдачей сертификатов о получении профессии рабочего людям старшего поколения. Они якобы прошли обучение за счет бюджетных средств. В ситуацию был вынужден вмешаться прокурор области.

В Липецкой области подрядчик фактически не исполнил контрактные обязательства по благоустройству территории. За нарушение сроков компания была оштрафована на 23,5 млн рублей.

Напомним, что ранее по итогам специальной проверки представление Генпрокуратуры РФ получил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Его министерство заставили закупать редкое и дорогостоящее лекарство для пятилетнего жителя Барнаула. Губернатор региона Виктор Томенко или его пресс-служба никак прокомментировали это неоднозначное событие.