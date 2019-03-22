Геологи предсказали подводное извержение-катастрофу

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.

Подземные толчки связаны с вулканической активностью на дне моря, которая может привести к крупнейшему подводному извержению в истории. Исследователи проанализировали данные сейсмографов, полученные в течение шести месяцев, предшествовавших явлению.

Раскаленные породы

Согласно выводам ученых, под морским дном произошло перемещение больших объемов магмы (более одного кубического километра) на глубине 28 километров под поверхностью, пишет Lenta.ru.

Раскаленные породы, в которых содержится газ, не достигли поверхности, а перетекли в окружающие отложения. Это объясняет, почему снаружи ничего не наблюдалось.

Перемещение на восток

Если произойдет извержение, то оно станет одним из самых крупных в истории. Выводы ученых также соответствуют геологическим процессам, наблюдающимся на Майотте — остров опускается со скоростью девять миллиметров в месяц и «уходит» на восток со скоростью 16 миллиметров в месяц.

Феномены

Правда, некоторые феномены, связанные с подземными толчками, пока не получили объяснение.

К ним относятся — появление высокочастотных импульсов, сопровождаемых основную сейсмическую активность, появление мертвой рыбы и то, что явление произошло в восточной части архипелага, а не на западе, где расположены острова вулканического происхождения.

Кроме того, пока неизвестно, что именно могло вызвать смещение магмы.

Суперконтинент

Ранее международная группа ученых показала, каким будет новый суперконтинент на Земле. Сейчас все шесть материков Земли — Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия — находятся на этапе почти максимального разъединения.

Ученые в публикации Global and Planetary Change предложили четыре основных сценария формирования следующего суперконтинента: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия.

Сейчас сближаются острова

Ранее сообщалось, что из-за мощного землетрясения стали сближаться острова в Новой Зеландии, а один из городов стал тонуть. Сейчас эти показатели не столь большие, но за последний год расстояние между Северным и Южным островами уменьшилось на 35 сантиметров, тогда как город Нельсон погрузился под воду на 35 мм. На этом процесс не остановился.

Пока расстояние между двумя крайними точками островов составляют больше 50 км.