Сегодня, 25 мая, ожидаются геомагнитные возмущения силой в четыре балла.

Геомагнитные вспышки не щадят Землю даже на выходных.

Сегодня, 25 мая, сила магнитной бури достигнет четыре балла.

В этот день вы можете почувствовать небольшое ухудшение состояния: головную боль, слабость. Возможно снижение концентрации внимания и работоспособности, появление сонливости.

Рекомендуется избегать перенапряжения, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Наиболее часто встречающимся симптомом во время магнитной бури является головная боль. Также возможны резкие перепады артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Кроме того, могут возникнуть проблемы со сном, вплоть до бессонницы.

Ранее стало известно, насколько сильной будет магнитная буря ночью 24 мая.

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