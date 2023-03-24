Гигантский коттедж посреди хвойного леса продают за 459 млн рублей недалеко от курорта Белокуриха

Двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом площадью 1,3 тыс. кв. м. вместе с участком в 1,17 га продают в Белокурихе за 459 млн рублей. Объявление разместили на « Авито ».

Гигантский коттедж продают за 459 млн рублей недалеко от курорта Белокуриха.

В доме пять спален, комната для горничной, обеденный зал, детская комната, бытовое помещение, прихожая.

Комплекс построен из бруса алтайского кедра. Благодаря ему в коттедже всегда тепло и уютно, невероятно полезно для здоровья человека.

Дом находится в охраняемом поселке неподалеку от городов-курортов Белокуриха и Белокуриха 2, известнейшего туристического комплекса «Сибирское подворье» с ипподромом, на котором часто проводят праздники, соревнования и культурные мероприятия.

Также поблизости расположены: банный комплекс «Сандуны», базы отдыха, мараловодческие и фермерские хозяйства. В поселке в шаговой доступности есть школа, детский сад, аптека и магазин.

«У коттеджа отличная транспортная доступность. До самого комплекса можно доехать по прекрасной асфальтированной дороге, поблизости построены вертолетная площадка и аэродром малой авиации», — пишет владелец дома.

Из дома открывается вид на шикарный ухоженный участок с идеальным зеленым газоном. Как говорит владелец дома, из окон также виден пейзаж алтайских гор и озер во всей красе.

Воздух в этом районе умеренно сухой, что благоприятно влияет на здоровье. Также на территории практически нет гнуса и комаров.

Дизайнеры соединили коттедж с домом для персонала крышей-навесом, крытой галереей и получилась целостная, связанная воедино композиция из двух зданий и гаража.

«Архитекторы использовали игру фактур: теплых и холодных материалов, дерева и бетона, камня и металла. Интерьер получился теплым, мягким и располагающим к отдыху. В проекте предусмотрели систему умный дом», — отмечает хозяин.

Периметр участка достаточно плотно засажен композициями из хвойных и лиственных крупномеров. Они скрывают участок от посторонних глаз и частично препятствуют ветрам. Вся территория огорожена.

Техника, мебель и свет премиального уровня в коттедже от лучших мировых производителей, уверяет автор объявления. В доме есть отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной. Есть также центральный водопровод и собственная скважина.

На территории находятся сауна и комната отдыха. А в уходе за газоном поможет центральный полив.

Кстати, шикарный особняк с квартирой для персонала в подвале продают на Рублевке за 46,3 млн евро.