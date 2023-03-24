24 марта
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Жизнь

Гигантский коттедж посреди хвойного леса продают за 459 млн рублей недалеко от курорта Белокуриха

Двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом площадью 1,3 тыс. кв. м. вместе с участком в 1,17 га продают в Белокурихе за 459 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Гигантский коттедж продают за 459 млн рублей недалеко от курорта Белокуриха.
Гигантский коттедж продают за 459 млн рублей недалеко от курорта Белокуриха.
"Авито"

В доме пять спален, комната для горничной, обеденный зал, детская комната, бытовое помещение, прихожая.

Комплекс построен из бруса алтайского кедра. Благодаря ему в коттедже всегда тепло и уютно, невероятно полезно для здоровья человека.

Дом находится в охраняемом поселке неподалеку от городов-курортов Белокуриха и Белокуриха 2, известнейшего туристического комплекса «Сибирское подворье» с ипподромом, на котором часто проводят праздники, соревнования и культурные мероприятия.

Также поблизости расположены: банный комплекс «Сандуны», базы отдыха, мараловодческие и фермерские хозяйства. В поселке в шаговой доступности есть школа, детский сад, аптека и магазин.

«У коттеджа отличная транспортная доступность. До самого комплекса можно доехать по прекрасной асфальтированной дороге, поблизости построены вертолетная площадка и аэродром малой авиации», — пишет владелец дома.

Из дома открывается вид на шикарный ухоженный участок с идеальным зеленым газоном. Как говорит владелец дома, из окон также виден пейзаж алтайских гор и озер во всей красе.

Воздух в этом районе умеренно сухой, что благоприятно влияет на здоровье. Также на территории практически нет гнуса и комаров.

Дизайнеры соединили коттедж с домом для персонала крышей-навесом, крытой галереей и получилась целостная, связанная воедино композиция из двух зданий и гаража.

«Архитекторы использовали игру фактур: теплых и холодных материалов, дерева и бетона, камня и металла. Интерьер получился теплым, мягким и располагающим к отдыху. В проекте предусмотрели систему умный дом», — отмечает хозяин.

Периметр участка достаточно плотно засажен композициями из хвойных и лиственных крупномеров. Они скрывают участок от посторонних глаз и частично препятствуют ветрам. Вся территория огорожена.

Техника, мебель и свет премиального уровня в коттедже от лучших мировых производителей, уверяет автор объявления. В доме есть отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной. Есть также центральный водопровод и собственная скважина.

На территории находятся сауна и комната отдыха. А в уходе за газоном поможет центральный полив.

Кстати, шикарный особняк с квартирой для персонала в подвале продают на Рублевке за 46,3 млн евро.

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