Один из рыбаков поймал в пруду под Новосибирском увесистого карпа, указывает vn.ru.

После взвешивания стало известно, что рыбка весит 19 кг 300 г.

Рыбину сфотографировали и отпустили на волю.



Карпу может быть от 18 до 23 лет. Вес у карпов считается просто — первое время рыба набирает по 1,5-2 килограмма в год, а затем — от 0,5 до 0,8 кг.

Ранее гигантского окуня отпустил на волю рыболов. Это случилось в США. Окунь мог обогатить мужчину на 100 тыс. долларов.

Мужчина в первый же день турнира заметил огромную рыбу. Он два часа бросал в воду приманку и наконец сумел подцепить окуня. Когда рыба оказалась в лодке, выяснилось — крючок зацепил ее не так, как требуют правила. Поэтому окуня пришлось отпустить.

Через полтора часа окунь снова клюнул, но и на этот раз крючок оказался в неподходящем месте. И решил продолжить рыбалку утром. Пока его не было, призовую рыбу поймали другие рыбаки, тут же разделали ее и съели. Ловись, рыбка, большая и маленькая.

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