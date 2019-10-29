Гигантского подводного монстра поймали американцы на соревнованиях

В Калифорнии прошли традиционные соревнования по рыбалке. Участие в них приняли двое друзей — Джошуа Йоргенсен и Блейк Ригби.

Сначала друзьям не очень везло — рыба долго не клевала, на крючок попадалась всякая «мелочь». Но внезапно все изменилось, пишет Fox News.

Несколько минут рыбаки пытались вытащить улов из воды, а когда достали рыбу, то просто потеряли дар речи.

На крючок попалась гигантская суринамская треххвостка, пишет mail.ru.

Рыба явно претендовала на местный рекорд, но пока заядлые рыбаки и друзья тащили до судейского корпуса, чтобы зафиксировать вес рыбины, добыча «похудела» — сдулась. Как позже объяснил Джошуа, это произошло из-за обезвоживания — им следовало поместить рыбу в соленую воду.

Из-за этого рыбе не хватило полкило, чтобы побить рекорд штата, установленный в 1959 году. Но мужчины все равно остались довольны — теперь они обеспечены 18 кг вкусной рыбы на несколько недель. А пока рыба находится в морозильнике.

Ранее трое ирландских рыбаков поймали синего тунца длиной 2,4 м и весом 272 кг.

Гигантского тунца пришлось взвешивать прямо в воде. Он был настолько тяжелый, что его не удалось затащить в лодку.

В Японии рыба такого размера может стоить около 3,4 млн долларов (216 млн рублей).

А сибиряк поймал в Алтайском крае сазана весом 15,4 кг и ведро раков. Рыбное место осталось в секрете. Ранее altapress.ru писал, что житель Алтайского края поймал в Оби у села Боровиково в Павловском районе гигантскую щуку весом в 13,7 кг.