В мэрии Рубцовска рассказали, зачем им гироскутеры, сегвеи и электроконьки

Администрация Рубцовска закупает гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта. В городе планируется создать «Гиропарк на колесах» для детей в трудной жизненной ситуации, пишет РИА Новости.

Мэрия купит восемь гироскутеров, два сегвея и два мини-сегвея (сенвей — электрическое самобалансирующее транспортное средство, очень популярное среди подростков), а также две пары электрических роликовых коньков. На все потратят 302 тыс. рублей.

Семейный «Гиропарк на колесах» нужен для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Проект позволит сохранить 125 детям условия семейного воспитания, подчеркивают в мэрии.

Деньги поступили из ​Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурса. Проект Рубцовска «Сообщество помощи семье» получил высокие оценки и оказался в числе победителей.

​Помимо «Гиропарка на колесах», на грантовые деньги в Рубцовске организуют и «Семейную игротеку».

«Планируется провести еще ряд закупок для данного проекта. В планах закупка таких позиций, как два дивана, два стола, пуфики, настольные игры, электромобиль», — уточнили в мэрии.

Ранее altapress.ru писал, что Алтайский институт развития образования закупает оборудование для детской видеостудии.