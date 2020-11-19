Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В мэрии Рубцовска рассказали, зачем им гироскутеры, сегвеи и электроконьки

Администрация Рубцовска закупает гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта. В городе планируется создать «Гиропарк на колесах» для детей в трудной жизненной ситуации, пишет РИА Новости.

Гироскутер
Гироскутер
vk.com/gyroscotersmartbalance

Мэрия купит восемь гироскутеров, два сегвея и два мини-сегвея (сенвей — электрическое самобалансирующее транспортное средство, очень популярное среди подростков), а также две пары электрических роликовых коньков. На все потратят 302 тыс. рублей.

Семейный «Гиропарк на колесах» нужен для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Проект позволит сохранить 125 детям условия семейного воспитания, подчеркивают в мэрии.

Деньги поступили из ​Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурса. Проект Рубцовска «Сообщество помощи семье» получил высокие оценки и оказался в числе победителей.

​Помимо «Гиропарка на колесах», на грантовые деньги в Рубцовске организуют и «Семейную игротеку».

«Планируется провести еще ряд закупок для данного проекта. В планах закупка таких позиций, как два дивана, два стола, пуфики, настольные игры, электромобиль», — уточнили в мэрии.

Ранее altapress.ru писал, что Алтайский институт развития образования закупает оборудование для детской видеостудии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость