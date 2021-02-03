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Жизнь

Глава Алтая готов привиться «Спутником V»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин готов поставить прививку от коронавируса, когда запас его антител снизится, пишет ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Хорохордин переболел коронавирусом в ноябре 2020 года, и сейчас у него подтвержден достаточно высокий титр антител, сообщили в местном правительстве.

При снижении этого показателя руководитель субъекта готов привиться «Спутником V», добавили в пресс-службе.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также в 2020 году перенес коронавирус. О его положительном тесте стало известно 22 сентября. Пока о намерениях главы региона прививаться в правительстве края не сообщили.

Всего в России о желании сделать прививку заявляют главы 23 регионов. Некоторые еще надеются на иммунитет, который получили после болезни.

Ранее вакцинировался от ковида спикер АКСЗ Александр Романенко.

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