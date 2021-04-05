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Жизнь

Глава Алтая спустился на лыжах с Семинского перевала

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин протестировал горнолыжные спуски на Семинском перевале. Видео он опубликовал в Instagram.

Олег Хорохордин на лыжах.
Олег Хорохордин на лыжах.
Скриншот видео instagram.com/cxnews_ra

«Рекомендую!» — коротко оценил склон Хорохордин.

Он напомнил, что скоро на Алтае будет семь горнолыжных локаций. Из них четыре действующих: гора Комсомольская в центре Горно-Алтайска, горнолыжный комплекс на Телецком озере, Семинский перевал и всесезонный курорт Манжерок.

Еще три планируется: на горе Туугая также в центре Горно-Алтайска, на Каракольских озерах и круглогодичный комплекс в ущелье Барсук в Усть-Коксинском районе.

Не исключено, что заняться активным отдыхом глава Республики Алтай решил в честь дня рождения. 3 апреля Хорохордину исполнилось 49 лет.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко редко балует подписчиков постами о своем досуге, но в январе он показал, как в суровые -30 катается на лыжах в барнаульском бору.

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