21 июля
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Жизнь

Глава Барнаула не поддержал идею о сохранении исторического облика на площади Сахарова

В администрации Барнаула рассмотрели коллективное обращение граждан к Вячеславу Франку по вопросу застройки пл. Сахарова. Об этом в своих соцсетях сообщает барнаульский краевед Данил Дегтярев.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

«Большое количество подписей, собранных против застройки двух участков в районе пл. Сахарова заставил городскую администрацию дать конкретные ответы на поставленные в обращении вопросы», — написал Дегтярев и привел ответы на запрос.

Что ответил глава Барнаула на вопросы горожан по поводу застройки сквера

1. Частный собственник участка под «баками» имеет право строить там многоэтажки, а АлтГУ имеет право возводить свой корпус на месте сквера. Конкретных проектов этих зданий еще нет, поэтому разрешение на строительство не выдавалось.

2. Разрешение на снос зеленых насаждений на частных и федеральных землях не требуется. По местному закону собственник должен компенсировать утраченное озеленение.

3. Поскольку стационарная сцена на Сахарова демонтирована, администрация перенесет общегородские мероприятия на набережную Оби и улицу Мало-Тобольску. На День Победы или День города все равно будут проходить на Сахарова.

Судя по ответам, Вячеслав Франк не поддержал горожан о создании парка на месте «баков» и о сохранении исторического облика площади Сахарова.

Ранее проект ЖК на площади Сахарова в Барнауле заморозили.

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