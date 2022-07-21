Глава Барнаула не поддержал идею о сохранении исторического облика на площади Сахарова

«Большое количество подписей, собранных против застройки двух участков в районе пл. Сахарова заставил городскую администрацию дать конкретные ответы на поставленные в обращении вопросы», — написал Дегтярев и привел ответы на запрос.
Что ответил глава Барнаула на вопросы горожан по поводу застройки сквера
1. Частный собственник участка под «баками» имеет право строить там многоэтажки, а АлтГУ имеет право возводить свой корпус на месте сквера. Конкретных проектов этих зданий еще нет, поэтому разрешение на строительство не выдавалось.
2. Разрешение на снос зеленых насаждений на частных и федеральных землях не требуется. По местному закону собственник должен компенсировать утраченное озеленение.
3. Поскольку стационарная сцена на Сахарова демонтирована, администрация перенесет общегородские мероприятия на набережную Оби и улицу Мало-Тобольску. На День Победы или День города все равно будут проходить на Сахарова.
Судя по ответам, Вячеслав Франк не поддержал горожан о создании парка на месте «баков» и о сохранении исторического облика площади Сахарова.