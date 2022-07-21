Глава Барнаула не поддержал идею о сохранении исторического облика на площади Сахарова

1. Частный собственник участка под «баками» имеет право строить там многоэтажки, а АлтГУ имеет право возводить свой корпус на месте сквера. Конкретных проектов этих зданий еще нет, поэтому разрешение на строительство не выдавалось.



2. Разрешение на снос зеленых насаждений на частных и федеральных землях не требуется. По местному закону собственник должен компенсировать утраченное озеленение.



3. Поскольку стационарная сцена на Сахарова демонтирована, администрация перенесет общегородские мероприятия на набережную Оби и улицу Мало-Тобольску. На День Победы или День города все равно будут проходить на Сахарова.