Проект ЖК на площади Сахарова в Барнауле заморозили до лучших времен

Собственник земли на площади Сахарова, где сейчас убирают искусственные холмы, заявил amic.ru о приостановке проекта жилого комплекса.

Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года

Бизнесмен Андрей Козлов отметил, что «сегодняшние реалии» стали причиной замораживания проекта.

«Решение приостановить возведение дома — взвешенное и осмысленное, особенно ввиду сегодняшних реалий», — рассказал он.

Проект ЖК, который должен состоять из трех 15-этажных домов с кирпичными фасадами, одобрили 17 февраля. Эскизы по видеосвязи из Берлина презентовал известный немецкий архитектор Сергей Чобан.

Зато от другого проекта — строительства нового корпуса АлтГУ на площади Сахарова — город не отказался. Ранее был представлен очередной вариант проекта корпуса Алтайского госуниверситета на ул. Димитрова, 66.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко заявил, что в связи со сложившейся политической и экономической ситуацией лучше не тянуть со сроками и входить в федеральную программу финансирования строительства нового корпуса в этом году.

«Завтра исполнится ровно месяц с тех пор, как мы начали жить в новой реальности. И если пока мы этого еще не ощутили, то к лету точно почувствуем. Поэтому я выступаю за то, чтобы одобрить проект. Шанс, что Москва выделит федеральное финансирование в следующем году, если честно, крайне мал. Поэтому мы либо строим сейчас, либо не строим вообще. Из двух зол я бы выбрал наименьшее», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее на площади Сахарова обнаружили уникальные керамические панно.