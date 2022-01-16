Глава Дагестана ждет извинений от сородича, пообещавшего избить старика и всех русских

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на инцидент в автобусе в Москве и потребовал разыскать молодого человека на видео, сообщает администрация главы республики.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с мужчиной, который называет себя дагестанцем и оскорбляет пассажиров автобуса.

«С вами, русскими, надо так себя вести. Придет время, и мы будем бить вас всех. Мы − это дагестанцы», — пообещал он, используя нецензурную лексику.

При этом пассажир со словами «успокойся, старик, рот закрой» подошел к пожилому мужчине, сделавшему замечание.

Поводом для такого поведения стал отказ водителя автобуса остановить транспорт там, где потребовал молодой человек.

Меликов заявил, что данный случай требует вмешательства семьи и всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи.

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему, в том числе отношение к старшим. Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», — отметил глава Дагестана.

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов подчеркнул, что ему стыдно за земляка.

«Подлец, что сделать. Должны отвечать его родственники, родители, которые воспитали и отправили в Москву. Его, конечно, нужно наказывать», — уверен общественник.

Также отметил, что в подобных ситуациях СМИ необходимо указывать национальность хулигана, поскольку «род, который его воспитал, должен персональную ответственность нести».