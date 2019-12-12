Глава МЧС рассказал о роли Путина в своем самом страшном воспоминании

Глава МЧС Евгений Зиничев в интервью « Комсомольской правде » рассказал, что взрыв газа в жилом доме Магнитогорска — самое страшное его воспоминание за полтора года, которые он возглавляет ведомство.

Напомним, в Магнитогорске 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома.

Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Живым был найден десятимесячный Ваня Фокин, который лежал в кроватке.

Как рассказал Зиничев, тогда надежды на спасение людей было мало. А незадолго до того, как спасатели нашли малыша, он доложил президенту России Владимиру Путину, что в городе «мороз -30 градусов, все засыпано и, скорее всего, живых нет».

По его словам, Путин воспринял с облегчением новость о спасении ребенка из-под завалов.

«Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: „А живые все-таки есть“. Я ему ответил: чудо!» — вспомнил Зиничев.

Глава МЧС подчеркнул, что ведомство следит за судьбой Вани, его регулярно навещают сотрудники, которые участвовали в спасении.