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Жизнь
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Спасенный из-зпод завалов в Магнитогорске ребенок пришел в себя

10-месячный Ваня, которого спасли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске подъезда многоэтажки, пришел в себя. «Ребенок активно реагирует, общается с мамой», — сообщила ТАССу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

Ваня провел под обломками на морозе более суток. Малыш выжил благодаря тому, что находился в кроватке и был в памперсе. Плач ребенка услышали спасатели, а точное местонахождение мальчика помогла отыскать собака.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Он долго находился на искусственной вентиляции легких. Когда мальчика отключили от аппарата, у него появился голос. Это значит, что осложнений от ИВЛ нет, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

«Мама мальчика психологически еще не вышла из состояния стресса», — сказала министр. Мальчику предстоит долгое лечение: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание.

Что случилось в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Погибло 39 человек, шестеро пострадавших находятся в больницах.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

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