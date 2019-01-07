Спасенный из-зпод завалов в Магнитогорске ребенок пришел в себя

Ваня провел под обломками на морозе более суток. Малыш выжил благодаря тому, что находился в кроватке и был в памперсе. Плач ребенка услышали спасатели, а точное местонахождение мальчика помогла отыскать собака.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Он долго находился на искусственной вентиляции легких. Когда мальчика отключили от аппарата, у него появился голос. Это значит, что осложнений от ИВЛ нет, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
«Мама мальчика психологически еще не вышла из состояния стресса», — сказала министр. Мальчику предстоит долгое лечение: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание.
Что случилось в Магнитогорске
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Погибло 39 человек, шестеро пострадавших находятся в больницах.
Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.