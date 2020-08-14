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Жизнь

Глава МВД Белоруссии извинился перед «попавшими под раздачу» на протестах

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими на массовых акциях протеста в стране, сообщает «Лента.ру».

Протесты в Белоруссии.
Протесты в Белоруссии.
Фото из открытых источников.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко набрал 80,23%. После начались акции протеста против «фальсификаций».

Силовики уже несколько дней разгоняют людей светошумовыми гранатами, резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами.

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — заявил Караев.

Он также отметил, что силовики должны быстрее отпускать задержанных, и уже начали это делать.

Ранее сообщали об издевательствах над задержанными, в ведомстве это отвергли. Однако есть видео, на котором люди на территории полицейских участков «лежат штабелями друг на друге», их бьют.

Накануне Караев приказал не избивать журналистов, если они не принимают непосредственное участие в протестах. Проблема в том, что на акциях работают также иностранные СМИ, аккредитованные при МИД.

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Лукашенко «отдал приказ» избивать и расстреливать свой народ.

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