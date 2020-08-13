Познер объяснил, почему Лукашенко «отдал приказ» избивать и расстреливать свой народ

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте « Познер Online » рассказал, как еще 25 лет назад понял, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет на любые меры ради власти.

Познер рассказал, что примерно 25 лет назад он вместе с бизнесменом Борисом Березовским приехал в Минск.

В честь таких гостей устроили ужин, во главе стола сидел Лукашенко — ему все по очереди говорили тосты.

«В какой-то момент Березовский предложил сказать тост в знак благодарности за радушный прием. Память моя не сохранила ни одного из произнесенных тостов — видимо, ничего интересного не прозвучало. Но я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: „Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего“. Сказал и сел», — вспомнил Познер свой спич.

Александр Лукашенко. president.gov.by

Познер отметил, что после таких слов Лукашенко не сказал ничего — только выразительно посмотрел, а Березовский попытался сгладить произнесенную речь.

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — отметил журналист.

Он добавил, что происходящее до нынешних президентских выборов в Белоруссии, произошедшее во время этих выборов, а также то, что происходит сейчас, — лишь только подтверждает его слова.

«Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов — все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство», — пояснил свои слова Познер.

«Я имею некоторое представление о геополитике и понимаю, что порой ради своих национальных интересов приходится иметь дело с лидерами, которым не следовало бы подавать руку. И именно так я рассматривал отношения между Россией и Беларусью. Однако в связи с тем разгулом насилия, развязанным президентом Лукашенко, совершенно беспардонным обращением с рядовыми гражданами Беларуси я хочу спросить: не пришла ли пора внести в эти отношения некоторые изменения?» — намекает Познер на возможный разрыв отношений.

По его словам, вероятно уже пришла та самая пора, когда необходимо показать Лукашенко, что «России небезразлично, кого считать своим союзником».

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков начались акции протеста против «фальсификаций» — Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.

Ранее сообщали, что автора фильма о женщинах Лукашенко задержали до массовых протестов и «первым делом».