Автора фильма о женщинах Лукашенко задержали до массовых протестов и «первым делом»

Вместе с Ивашкевичем пропали еще пять журналистов, сообщает местный телеканал «Белсат».
Журналиста скрутили вечером 9 августа до начала каких-либо протестов, несколько дней его местонахождение не было известно.
«Задержание произошло в день выборов, около 21:00. Стас снимал как люди возле гимназии № 6 ждали результатов голосования, задержали его люди в штатском», — говорится в сообщении.
Несколько дней Ивашкевич находится в центре изоляции правонарушителей.
Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков начались акции протеста против «фальсификаций» — Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.
Светлана Тихановская — главный конкурент Лукашенко на выборах — осудила протесты, но «из-за страха» на всякий случай покинула страну. Ее муж находится в СИЗО, а дети уже перебрались в Литву.
Ранее altapress.ru рассказал, к чему приведут протесты в Белоруссии и что ждет Лукашенко. Советуем прочитать, если интересно, почему в конечном итоге проигрывают все.